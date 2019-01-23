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      У Дніпрі учень розпилив газ під час уроку: шістьох дітей госпіталізували

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      У Дніпрі у школі розпилили газ
      У Дніпрі у школі розпилили газ / Інформатор

      У середу, 23 січня, у дніпровській школі №122 школяр розпилив перцевий балончик під час уроку. Внаслідок інциденту шістьох дітей доправили до лікарні.

      Про це повідомляє "Інформатор". 

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      Сталось це під час уроку. Коли вчителі відчули різкий запах, евакуювали дітей та викликали "швидку", поліцію та рятувальників.


      У школі Дніпра розпилили перцевий балончик

      Шістьох дітей з подразненням слизової горла і рогівки очей забрали в лікарню. 

      Директорка школи викликала до навчального закладу учня і його батьків для пояснень. Далі школяр матиме розмову зі слідчим.


      У школі Дніпра розпили перцевий балончик

      Що стало причиною такої поведінки дитини – не вказується. 

      Навчання у звичайному режимі відновлять завтра, 24 січня. 

      Теги: Новини України Новини Дніпра Освіта Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 Канал
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