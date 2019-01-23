У Дніпрі учень розпилив газ під час уроку: шістьох дітей госпіталізували
У середу, 23 січня, у дніпровській школі №122 школяр розпилив перцевий балончик під час уроку. Внаслідок інциденту шістьох дітей доправили до лікарні.
Про це повідомляє "Інформатор".
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Сталось це під час уроку. Коли вчителі відчули різкий запах, евакуювали дітей та викликали "швидку", поліцію та рятувальників.
У школі Дніпра розпилили перцевий балончик
Шістьох дітей з подразненням слизової горла і рогівки очей забрали в лікарню.
Директорка школи викликала до навчального закладу учня і його батьків для пояснень. Далі школяр матиме розмову зі слідчим.
У школі Дніпра розпили перцевий балончик
Що стало причиною такої поведінки дитини – не вказується.
Навчання у звичайному режимі відновлять завтра, 24 січня.