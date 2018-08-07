13:49
7 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конкурент Лаврова. Нові докази двійників Путіна
Вєсті Кремля
21:12, 6 серпня
Вєсті.UA. Нова суперсила Ляшка. Секрети заробітку Насірова
Вєсті.UA
20:35, 6 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Дніпрі відключать воду на два дні: адреси

201 Читать новость на русском
Відключення води Дніпро 2018
Відключення води Дніпро 2018 / Ілюстративне фото

Частина правого берега Дніпра залишиться без води з 8 по 10 серпня. Так, води не буде з 6:00 середи до 6:00 п’ятниці.

Про це повідомляє прес-служба Дніпровськї міської ради.

Там пояснили, що відключення води у Дніпрі пов'язане з проведенням невідкладних ремонтних і профілактичних робіт.

Читайте також: Критична ситуація: мер Києва пояснив відсутність гарячої води у столиці

Так, у кожному районі міста визначені ділянки вулиць, де відключать водопостачання. Не пощастило як жителям центру, так і околиць міста. Деякі райони відключать повністю. До зони відключення води у Дніпрі потрапляють:

Новокодацький район – селища Таромське та Ясне, житлові масиви Діївка 1, 2;

Чечеловський район – нагірна частина від вул. Титова до вул. Бориса Кротова (ж/м Верхній), у тому числі с. Краснопілля;

Центральний район – нагірна частина вище від пр. Д. Яворницького (його непарна сторона) до вул. Титова;

Шевченковський район – нагірна частина вище від пр. Д. Яворницького (його непарна сторона) в напрямку по пр. Б. Хмельницького до сел. Сурсько-Литовського, а також ж/м Тополя – 1, 2, 3, та сел. Мирний;

Соборний район – повністю;

селища Сурсько-Литовське, Новоолександрівка, Братське, Ракшівка, Волоське, Старі Кодаки, Сажівка;

ж/м Аеропорт;

У "Дніпроводоканалі" порекомендували жителям правобережної частини Дніпра створити необхідний запас питної води.

Теги: Новини України Новини Дніпра комунальні послуги
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Будемо працювати з Трампом, – у Порошенка відреагували на результати виборів у США
 9 листопада 2016 , 11:45 1
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Український легіонер може перейти в "Зорю", "Барселона" востаннє так провалювалась 11 років тому
 4 жовтня 2016 , 09:55
Одразу два українські клуби проведуть товариський матч з польською командою
 31 грудня 2017 , 20:57
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук