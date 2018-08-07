У Дніпрі відключать воду на два дні: адреси

Частина правого берега Дніпра залишиться без води з 8 по 10 серпня. Так, води не буде з 6:00 середи до 6:00 п’ятниці.

Про це повідомляє прес-служба Дніпровськї міської ради.

Там пояснили, що відключення води у Дніпрі пов'язане з проведенням невідкладних ремонтних і профілактичних робіт.

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Так, у кожному районі міста визначені ділянки вулиць, де відключать водопостачання. Не пощастило як жителям центру, так і околиць міста. Деякі райони відключать повністю. До зони відключення води у Дніпрі потрапляють:

Новокодацький район – селища Таромське та Ясне, житлові масиви Діївка 1, 2;

Чечеловський район – нагірна частина від вул. Титова до вул. Бориса Кротова (ж/м Верхній), у тому числі с. Краснопілля;

Центральний район – нагірна частина вище від пр. Д. Яворницького (його непарна сторона) до вул. Титова;

Шевченковський район – нагірна частина вище від пр. Д. Яворницького (його непарна сторона) в напрямку по пр. Б. Хмельницького до сел. Сурсько-Литовського, а також ж/м Тополя – 1, 2, 3, та сел. Мирний;

Соборний район – повністю;

селища Сурсько-Литовське, Новоолександрівка, Братське, Ракшівка, Волоське, Старі Кодаки, Сажівка;

ж/м Аеропорт;

У "Дніпроводоканалі" порекомендували жителям правобережної частини Дніпра створити необхідний запас питної води.