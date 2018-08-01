У Дніпрі загорівся автомобіль з дітьми

1 серпня після обіду у Дніпрі при виїзді на Запорізьке шосе під час руху спалахнув легковий автомобіль, яким родина з двома дітьми прямувала на море.

Про це повідомили у прес-центрі ДСНС Дніпровської області, передає "Інформатор".

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За їхніми даними, горіння автомобіля почалося під час руху, вогонь охопив моторний відсік.



Фото ДТП



Постраждалих немає

1 серпня о 14:09 надійшла інформація про загоряння легкового автомобіля Nissan Qashqai за адресою: м. Дніпро, при виїзді на Запорізьке шосе. Вже о 14:27 пожежа була локалізована, а о 14:33 повністю ліквідована. У результаті пожежі вогнем пошкоджено моторний відсік на загальній площі 2 м2,

– написали на офіційному сайті рятувальники.

Водій автомобіля розповів, що він з родиною їхав на море. Помітивши, що з-під капота йде дим, він зупинився і машина спалахнула. Його дружина з двома дітьми також встигли вибігти з автомобіля