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      У Дніпрі зі снігу зліпили авто патрульних: через надмірну схожість приїхала поліція – фото

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      Снігова копія патрульного автомобіля / Інформатор

      У Дніпрі невідомі зліпили зі снігу патрульний автомобіль. Витвір розмалювали балончиками, аби ще більше уподібнити до оригіналу. Схоже, хтось справді сплутав снігову версію зі справжнім авто, бо правоохоронцям надійшов виклик.

      Невідома дівчина зателефонувала у поліцію та заявила: на вулиці Холодильній стоїть покинутий службовий автомобіль поліції. Ба більше – він весь покритий снігом.

      З чим ще стикаються поліцейські: "Він кинув мене, а я – його речі": у центрі Києва дівчина витрусила з вікна майно колишнього

      Правоохоронці відразу виїхали за викликом, але службової автівки на місці не знайшли, передає "Інформатор".


      "Автомобіль" його творці намагалися уподібнити до оригіналу/ фото "Інформатор"

      На місці їх чекала лише витончена снігова копія Totota Prius. Ані дівчини, що зателефонувала правоохоронцям, ані "скульпторів" на місці не було. Єдине, що залишилось поліцейським – повідомити про фальшивий виклик і продовжити патрулювання.


      "Сніговий патруль"/ фото "Інформатор"

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Курйозні новини Поліція Новини Дніпра Новини України
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