У Дніпрі зі снігу зліпили авто патрульних: через надмірну схожість приїхала поліція – фото

У Дніпрі невідомі зліпили зі снігу патрульний автомобіль. Витвір розмалювали балончиками, аби ще більше уподібнити до оригіналу. Схоже, хтось справді сплутав снігову версію зі справжнім авто, бо правоохоронцям надійшов виклик.

Невідома дівчина зателефонувала у поліцію та заявила: на вулиці Холодильній стоїть покинутий службовий автомобіль поліції. Ба більше – він весь покритий снігом.

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Правоохоронці відразу виїхали за викликом, але службової автівки на місці не знайшли, передає "Інформатор".



"Автомобіль" його творці намагалися уподібнити до оригіналу/ фото "Інформатор"

На місці їх чекала лише витончена снігова копія Totota Prius. Ані дівчини, що зателефонувала правоохоронцям, ані "скульпторів" на місці не було. Єдине, що залишилось поліцейським – повідомити про фальшивий виклик і продовжити патрулювання.



"Сніговий патруль"/ фото "Інформатор"