У "Документі" розповіли, коли зникне проблема із затримкою видачі біометричних паспортів
Поліграфкомбінат "Україна" вже незабаром отримає нове обладнання, що дозволить збільшити обсяг друку закордонних паспортів вдвічі.
Про це повідомив прес-секретар держпідприємства "Документ" Володимир Поліщук, передає "Інтерфакс-Україна".
"Нове обладнання для поліграфкомбінату вже через кілька днів прибуде з Нідерландів в Україну, тиждень-два піде на його налаштування. Прогнозується, що вже в середині січня друкувати паспортів для виїзду за кордон стануть принаймні в 2 рази більше", – сказав Поліщук.
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За його словами, завдяки новому обладнанню проблему із затримкою у видачі закордонних паспортів буде остаточно вирішено навесні.
Також у підприємстві додали, що планується розширення мережі центрів обслуговування громадян "Паспортний сервіс", зокрема нові центри з'являться у Вінниці, Полтаві, Луцьку та Запоріжжі.