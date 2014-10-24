У Донецьку горить завод хімвиробів

Станом на 18.00 24 жовтня ситуація в Донецьку напружена, звуки залпів і вибухів не змовкають протягом дня в північній частині міста.

Про це повідомляє прес-служба міської ради.

Внаслідок потрапляння снаряда на Донецький завод хімічних виробів, сталася пожежа. Наряди ДСНС займаються ліквідацією загоряння.

Також, за інформацією міськради, для руху громадського та особистого транспорту перекрито частину Київського проспекту.

"Обмеження діє до ранку 25 жовтня. У зв'язку з цим тролейбуси ходять до проспекту Панфілова, автобуси - до Шахтарської площі. Просимо водіїв та мешканців міста враховувати цю інформацію при плануванні своїх маршрутів пересування", - наголошується в повідомленні.