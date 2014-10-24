12:15
11 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, 10 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      У Донецьку горить завод хімвиробів

      1235 Читать новость на русском
      Донецьк
      Донецьк / www.gettyimages.com

      Станом на 18.00 24 жовтня ситуація в Донецьку напружена, звуки залпів і вибухів не змовкають протягом дня в північній частині міста.

      Про це повідомляє прес-служба міської ради.

      Внаслідок потрапляння снаряда на Донецький завод хімічних виробів, сталася пожежа. Наряди ДСНС займаються ліквідацією загоряння.

      Також, за інформацією міськради, для руху громадського та особистого транспорту перекрито частину Київського проспекту.

      "Обмеження діє до ранку 25 жовтня. У зв'язку з цим тролейбуси ходять до проспекту Панфілова, автобуси - до Шахтарської площі. Просимо водіїв та мешканців міста враховувати цю інформацію при плануванні своїх маршрутів пересування", - наголошується в повідомленні.

      Теги: Новини Донецька Війна на Донбасі Пожежа ТОП
      Джерело: Телеканал новин "24"
      powered by lun.ua
      Новини за 24 жовтня 2014
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому населення "ДНР" та "ЛНР" таки піде на "вибори"
      сьогодні , 12:00 Чому населення "ДНР" та "ЛНР" таки піде на "вибори"
      Артем Овдієнко
      Романтичний Джек та відчайдушний Г'ю: хто ти з персонажів Леонардо Ді Капріо?
      сьогодні , 10:35 Романтичний Джек та відчайдушний Г'ю: хто ти з персонажів Леонардо Ді Капріо?
      1295
      Перша світова: забута війна української історії
      сьогодні , 10:01 Перша світова: забута війна української історії
      Євгенія Мазур
      Сьогодні під час псевдовиборів окупанти можуть влаштувати масштабні теракти
      сьогодні , 09:30 Сьогодні під час псевдовиборів окупанти можуть влаштувати масштабні теракти
      Дмитро Снєгирьов
      Головні новини 10 листопада: псевдовибори на Донбасі, Усик переміг Белью
      сьогодні , 09:03 Головні новини 10 листопада: псевдовибори на Донбасі, Усик переміг Белью
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Турчинов виконуватиме обов'язки Президента України
      23 лютого 2014 , 12:42
      Керівництво цієї операції діяло непрофесійно і неправильно, – Луценко про Княжичі
       6 грудня 2016 , 16:39 2
      Вест Хем з Ярмоленком здійснив камбек у Кубку англійської ліги проти Вімблдона
       29 серпня , 00:05
      "Боже мій, це неприпустимо": Неймар прокоментував брутальний фол у матчі Шахтар – Зоря
       8 жовтня , 10:51
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук