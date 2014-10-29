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      У Донецьку тихо, — міськрада

      97 Читать новость на русском
      Донецьк
      Донецьк / uapress.info

      Донецька міська рада повідомляє, що станом на 18:30 ситуація в місті була спокійною.

      Про це йдеться на сайті мера Донецька Олександра Лук’янченка.

      “Нагадуємо жителям міста, що водопровідну воду необхідно кип'ятити протягом 5-7 хвилин, після цього вона повністю придатна для вживання в їжу”, - йдеться в повідомленні.

      Збоїв у роботі комунальних служб і русі громадського транспорту немає.

      До слова, екс-губернатор Сергій Тарута заявив, що єдиний ватажок бойовиків, з яким вдається вести переговори і хто визнає Донецьк українською територією, - це Ігор Безлер - "Бєс".

      Теги: Війна на Донбасі Новини Донецька
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 29 жовтня 2014
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