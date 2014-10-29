У Донецьку тихо, — міськрада

Донецька міська рада повідомляє, що станом на 18:30 ситуація в місті була спокійною.

Про це йдеться на сайті мера Донецька Олександра Лук’янченка.

“Нагадуємо жителям міста, що водопровідну воду необхідно кип'ятити протягом 5-7 хвилин, після цього вона повністю придатна для вживання в їжу”, - йдеться в повідомленні.

Збоїв у роботі комунальних служб і русі громадського транспорту немає.

До слова, екс-губернатор Сергій Тарута заявив, що єдиний ватажок бойовиків, з яким вдається вести переговори і хто визнає Донецьк українською територією, - це Ігор Безлер - "Бєс".