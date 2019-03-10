У двох областях України неможливо додзвонитися з мобільного у пожежну, поліцію та швидку

У Запорізькій та Дніпропетровській областях тимчасово не працює виклик "101" (пожежна служба) з мобільних номерів операторів "Київстар" та Vodafone.

Надзвичайники Запоріжжя повідомили, що через технічні несправності тимчасово не працюють також екстрені номери "102" (поліція), "103" (швидка медична допомога) та "112" (служба екстреної допомоги) з мобільних операторів "Київстар" та Vodafone.

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Надзвичайники радять телефонувати на екстрені номери зі стаціонарних телефонів або мобільного оператора lifecell.

А на Дніпропетровщині з "Київстар" та Vodafone неможливо зателефонувати на "101" через пошкодження магістральної лінії.

У разі необхідності надзвичайники Дніпропетровщини радять користуватися міськими номерами 056-744-30-19 або 056-744-25-87.