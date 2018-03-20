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У Google Play тепер можна "спробувати" ігри не встановлюючи їх на телефон

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Скріншот з відео-презентації Google Play Instant
Скріншот з відео-презентації Google Play Instant

Компанія Google на конференції Game Developers Conference 2018 анонсувала нову систему Google Play Instant, що дозволяє грати в ігри не встановлюючи їх на мобільний пристрій.

Розповідає keddr.com.

Game Developers Conference 2018 – це конференція розробників ігор, що проходить у Moscone Center (Сан-Франциско) з 19 по 23 березня. На ній компанія Google представила новий сервіс для Android-ігор.

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Google Play Instant дозволяє грати в мобільні ігри не встановлюючи їх на пристрій.

Презентація Google Play Instant

Поки що система доступна тільки для декількох ігор, серед яких Clash Royale, Words with Friends 2, Bubble Witch 3 Saga, Mighty Battles. Спробувати її можна на пристроях з ОС Android 5.0 Lollipop або вище.

У відео-анонсі робиться акцент на тому, що просто спробувати пограти набагато швидше, ніж качати і встановлювати повну гру на телефон.

Clash Royan with Google Play Instant

Скріншот з відео-презентації Google Play Instant

У компанії сподіваються, що розробники ігор будуть публікувати посилання на такі демо-версії ігор, а в мережі вже обговорюють "чи стане це революцією в індустрії?".

Теги: Смартфон Google Play Техно Інформаційні технології Новини США
Джерело: 24 Канал
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