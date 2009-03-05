У гостях у Чавеса

Уґо Чавес знову приймає голлівудських зірок.

Актор Бенісіо Дель Торо зустрівся з президентом Венесуели під час візиту до країни в рамках промоції свого найновішого фільму "Че", де він зіграв революціонера - уродженця Аргентини Ернесто "Че" Ґевару.Бенісіо Дель Торо (актор): "Зустріч була дуже добра - дуже добра. Ми прекрасно провели час із президентом. Він дуже приємний. Ми обговорили чимало тем. Я вже зустрічався з ним на Кубі."Чавес уже приймав у себе таких голлівудських зірок, як Шон Пенн, Денні Ґловер та Кевін Спейсі. А сам фільм "Че", нагадаємо, зняв відомий режисер Стівен Содерберґ. Це епічна стрічка, що складається з двох частин, та триває чотири з половиною години. Дель Торо зізнався, що погодився на роль Че через тематику такого "цілковито латиноамериканського" фільму.