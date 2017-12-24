У гуртожитку Запоріжжя прогримів вибух: загинуло двоє людей

У Запоріжжі трапився вибух, внаслідок якого загинуло двоє людей. Чоловік підірвав гранату у гуртожитку, де жила його дружина.

Про це пише vv.com.ua.

Читайте також: У багатоповерхівці у Дніпрі прогримів вибух: поранена поліцейська

Поліція помітила вибите вікно у гуртожитку, але потрапити всередину співробітники не могли, бо двері у кімнату були заблоковані.

У приміщенні правоохоронці знайшли тіло жінки, яка загинула унаслідок вибуху, чоловік був ще живий, йому відірвало руку. Він помер у кареті швидкої допомоги.

Гранату підірвав раніше засуджений чоловік. У 2012 році вже стріляв у загиблу жінку. Однак, його відпустили за законом Савченко. 24 грудня він прийшов до неї в гості і між ними спалахнула сварка у фіналі якої чоловік підірвав гранату.

Вибух гранати у Запоріжжі