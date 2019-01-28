У Харкові незрячий художник створив понад 400 унікальних картин: яскраві фото

У Харкові живе унікальний художник Дмитро Дидоренко, чиї неймовірні картини можна побачити у 15 країнах світу, музеях і особистих колекціях. Не зважаючи на те, що автор зовсім не бачить, його творчий доробок вже становить близько 400 картин.

Чоловік не зміг відмовитися від творчості, проте, щоб продовжити малювати, йому довелося винайти свою мистецьку техніку.

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Робота схована під кількома сантиметрами паперових лекал (трафаретів – 24 канал), тому зривати полотно з неї не треба. Адже це спеціальна техніка від незрячого художника.



Картина Дмитра Дидоренка "Тихий Дон", 2005 рік

"Загалом, виклеюю одноразові лекала. Потім я їх забираю, вирізаю і так далі. І в результаті у мене виходить ось така картина", – відповідає митець.



Дмитро Дидоренко створив вже понад 400 унікальних картин

У 23 роки Дмитро втратив зір через нещасний випадок. Але вже за 4 місяці, ледь одужавши, знову взявся за фарби. Хуждожник розповідає, що йому дуже хотілося малювати. Та робити це як раніше Дмитро не міг – тож довелося вигадати, як працювати по-новому.



Картинами Дмитра Дидоренка захоплюються у всьому світі

Патентувати свій винахід харків'янин навіть не думав. Адже така система трафаретів робить його твори унікальними і занадто важкими для плагіату. За цією технологією Дмитро створив уже 400 картин. Каже, образи часто приходять уві сні. Відтворює їх такими ж яскравими – мінімум 1000 відтінків.

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Харків'янин продає свої картини в Україні та за кордоном. Зараз націлений на підкорення мистецьких ринків Японії та США. Проте виїжджати кудись не хоче, дуже переживає за країну та поранених на Донбасі. Усім, хто надумав складати руки, пропонує поглянути на картини. Він довів: можна робити неможливе.

Реалізація – це найсильніші ліки. Знаєте, рани переможців заживають швидше. Вони мають там душевні та фізичні шви,

– додав Дмитро Дидоренко.

Колекціонери цінують Дидоренка не тільки за самобутність у техніці, а і за невичерпний позитив у картинах, а сам автор називає їх "мармеладом для мислячих".