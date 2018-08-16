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У Харкові почали судити няню, яка побила дитину з ДЦП

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У Харкові судять няню, яка знущалася над хворою дівчинкою. Жінці загрожує п'ять років ув'язнення, хоча вона вину заперечує.

Ця історія почалася ще в березні. Завдяки прихованій камері харків'янка Лариса Сандеві побачила, що її доньку б'є няня.

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У 14-річної Лєри ДЦП, тож ані розказати про знущання, ані дати відсіч дитина не могла. Вже під час експертиз на тілі дівчини нарахували більше сотні синців.

Після дослідження всіх доказів, їх сукупності, було прийнято рішення про перекваліфікацію дій няні на статтю 127. Це катування,
– зазначила прокурор Харківської місцевої прокуратури №1 Наталія Клочко. 

За це 46-річній няні Світлані Савченко може загрожувати до п'яти років ув'язнення. Тим часом, жінка скаржиться, що її переслідують.

Після кожного засідання у світ виходять так звані статті, телебачення. Якісь маніяки, які зіставивши це все, роблять свою чорну справу. Я боюся за життя своє і своєї дочки,
– обвинувачена Світлана Савченко. 

Тому адвокат Савченко просить, щоб суд відбувався у закритому режимі. Коли суддя не погодився зробити слухання закритими, адвокат подав клопотання про його відвід.

Такі дії мама Лєри вважає затягуванням справи. Жінка хотіла б найсуворішого покарання для няні. Адже донька і досі не може оговтатися. 

Вона вже адекватніше реагує на чужих людей, спокійніше спілкується з однолітками. Скоро школа, вона готується туди йти,
– сказала мати потерпілої дівчинки Лариса Сандеві. 

Лєру з вересня хочуть перевести до третього класу загальної школи з інклюзивною освітою. Проте тепер наймати няню родина категорично відмовилась.

Няні не буде. Найвірогідніше, я поміняю свій робочий графік. У першій половині дня дитина буде в школі, а в другій – зі мною на роботі,
– додала мати Лєри. 

Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Харкова Інклюзивність
Джерело: 24 канал
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