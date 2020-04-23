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      У Харкові п'яний священник на авто намагався втекти від поліції

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      Священника поліцейські таки наздогнали / фото з фейсбуку Рolice control Ukraine

      На одній з вулиць Харкова помітили авто, яке порушувало правила руху, а на вимогу зупинитися водій лише додав газу і намагався втекти. У соцмережах пишуть, що це – священник, якому не так давно збирали допомогу на лікування від цирозу печінки.

      Авто втікача наздогнали аж за містом, його водій був п'яним. Як пише Рolice control Ukraine на своїй сторінці у фейсбуці, священнослужителю раніше збирали гроші на лікування від цирозу печінки.

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      У машині порушника знайшли порожні пляшки від алкоголю, сам водій ледве тримався на ногах.


      Порожні пляшки прямо під переднім сидінням / Фото Рolice control Ukraine

      За даними із соцмереж, порушник – протоієрей отець Богдан, який лікувався від цирозу. Згідно з офіційним сайтом Харківської єпархії УПЦ (МП), він є настоятелем Вознесенського храму в Золочеві. 

      24 каналу, на жаль, не вдалося знайти підтверджень інформації про збір коштів на лікування від цирозу для цього священнослужителя.

      Як виникає цироз? Цироз є кінцевою стадією багатьох хронічних захворювань печінки. Стан, при якому внаслідок пошкодження клітини печінки зазнають заміни на структурно аномальні регенераційні вузлики. Серед причини алкогольна хвороба печінки, вірусний гепатит В, D або C, аутоімунний гепатит, метаболічні захворювання. 

      Де розташоване селище Золочів

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Поліція Алкоголь Релігія Кримінальні новини Кримінал Новини Харкова
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