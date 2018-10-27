У Харкові спалахнув студентський гуртожиток: постраждали 5 осіб

Вранці 27 жовтня в дев'ятиповерховому гуртожитку Харківського національного університету радіоелектроніки спалахнула пожежа. З діагнозом незначне отруєння чадним газом до лікарні відправили 6 студентів.

Про це інформує прес-служба ДСНС у Харківській області.

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По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що у кімнаті на 5-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку горять домашні речі та холодильник. Площа пожежі склала близько 10 квадратних метрів. Через сильне задимлення необхідна була термінова евакуація студентів з верхніх поверхів гуртожитку,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що студенти намагалися спочатку загасити пожежу самотужки.

"Особовим складом підрозділів ДСНС було врятовано 5 осіб, а також евакуйовано 35 осіб", – розповідають рятувальники.

Повідомляється, що внаслідок пожежі постраждало 6 людей: 3 студентів з кімнати, де виникла пожежа та ще 3 хлопців з інших кімнат. З діагнозом незначне отруєння чадним газом їх доправили до відділення токсикології міської лікарні для обстеження.

Всього для ліквідації пожежі було задіяно 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 25 рятувальників особового складу ДСНС. Причина виникнення пожежі та збитки наразі встановлюються.

Пожежа у студентському гуртожитку в Харкові: