У Харкові сусіди накинулися на спортсменку-паралімпійку через пандус

Сусіди накинулися на члена паралімпійської збірної України з фехтування Анну Пашкову через те, що вона хоче встановити пандус у під'їзді багатоквартирного будинку.

Про це повідомила спортсменка опублікувавши відео на своїй сторінці у Facebook.

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Так, чоловік і жінка влаштували скандал заявляючи, що пандус побудують нібито за рахунок мешканців будинку. У відповідь Пашкова повідомила, що встановлення пандуса проводиться в рамках державної програми, а не за рахунок людей, які проживають у під'їзді.

Однак скандалісти заявили, що спортсменка "вузько мислить" і мотивували це тим, що пандус біля під'їзду зіпсує привабливість самого будинку і вартість квартир в ньому.

Після цього агресивно налаштована сусідка заявила, що спортсменка "маніпулює своїм становищем".

Скандальні сусіди довели дівчину до сліз і зажадали проект установки пандуса, з яким можна ознайомитися. Хоча, за законом, подібні конструкції для людей з інвалідністю не потребують дозвільних документів.

Коли будівельники таки почали зводити пандус, розлючена сусідка викликала поліцію. Тепер погрожує Анні судом через відео, яке дівчина опулікувала у соцмережах. Натомість кримінальна відповідальність може загрожувати їй самій за дискримінацію людей із інвалідністю.

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