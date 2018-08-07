У Харкові в іноземця знайшли небезпечну африканську хворобу

У громадянина Нігерії, який прибув до Харкова у приватних справах, виявили малярію.

Про це повідомляє прес-служба Харківського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я.

Читайте також: Лістеріоз в Україні: зафіксовано перший летальний випадок

"Вперше (хворий, – 24) звернувся за медичною допомогою 04.08.2018 до підстанції швидкої медичної допомоги №1, каретою якої доставлений до комунального закладу охорони здоров’я Обласна клінічна інфекційна лікарня та госпіталізований з діагнозом малярія. У ході клінічного дообстеження хворому діагноз підтверджено", – йдеться у повідомлені.

У місці проживання хворого фахівці запровадили комплекс протиепідемічних заходів.

У МОЗ додали, що це вже шостий випадок малярії в Харківській області, у тому числі другий – у жителів Харківської області, які перебували в країнах Африки.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.