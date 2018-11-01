У Харкові відвідувача кафе забили на смерть
В одному з харківських кафе між одним з відвідувачів та двома незнайомцями спалахнув конфлікт, який закінчився летальними наслідками.
Словесна перепалка переросла у бійку, повідомили у прес-службі Нацполіції у Харківській області.
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Із важкою черпно-мозковою травмою чоловіка госпіталізували. Отримані ушкодження були несумісними з життям – невдовзі чоловік помер.
Про підозру у вчиненні злочину оголосили двом чоловікам 30 і 39 років.
Наразі вони перебувають під арештом. Якщо їхню провину доведуть, їм загрожуватиме до 10 років за ґратами.
Джерело: 24 Канал
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