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      САНКЦІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      У Харкові відвідувача кафе забили на смерть

      2203 Читать новость на русском
      Від отриманих травм чоловік помер (ілюстрація)
      Від отриманих травм чоловік помер (ілюстрація) / Фото з відкритих джерел

      В одному з харківських кафе між одним з відвідувачів та двома незнайомцями спалахнув конфлікт, який закінчився летальними наслідками.

      Словесна перепалка переросла у бійку, повідомили у прес-службі Нацполіції у Харківській області. 

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      Із важкою черпно-мозковою травмою чоловіка госпіталізували. Отримані ушкодження були несумісними з життям – невдовзі чоловік помер.

      Про підозру у вчиненні злочину оголосили двом чоловікам 30 і 39 років. 

      Наразі вони перебувають під арештом. Якщо їхню провину доведуть, їм загрожуватиме до 10 років за ґратами. 

       

      Теги: Жертви Кримінальні новини Новини Харкова Поліція
      Джерело: 24 Канал
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