У Харкові відвідувача кафе забили на смерть

В одному з харківських кафе між одним з відвідувачів та двома незнайомцями спалахнув конфлікт, який закінчився летальними наслідками.

Словесна перепалка переросла у бійку, повідомили у прес-службі Нацполіції у Харківській області.

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Із важкою черпно-мозковою травмою чоловіка госпіталізували. Отримані ушкодження були несумісними з життям – невдовзі чоловік помер.

Про підозру у вчиненні злочину оголосили двом чоловікам 30 і 39 років.

Наразі вони перебувають під арештом. Якщо їхню провину доведуть, їм загрожуватиме до 10 років за ґратами.