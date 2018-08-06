У Харкові знову облили фарбою пам'ятник УПА
У Харкові зловмисники облили червоною фарбою пам'ятник загиблим воїнам УПА, який розміщується у Молодіжному парку міста. Інцидент стався у понеділок, 6 серпня.
Поліцейські встановлюють особи вандалів.
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"Повідомлення про подію у Молодіжному парку міста надійшло до Київського відділу поліції 6 серпня о 17:30. Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції", – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, це вже не вперше вандали обливають фарбою пам’ятник героям УПА у Харкові. У лютому пам'ятник повністю зафарбували смугами білого та червоного кольорів.
Джерело: 24 Канал
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