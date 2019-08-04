У Хмельницькому влаштували забіг немовлят: забавні фото

Вони ще не вміють ходити, але вже змагаються на швидкість. У Хмельницькому мірялися силами немовлята – хто з них першим проповзе 5-метрову дистанцію. Така акція у місті щорічна – цьогоріч фестиваль відбувся вже ввосьме.

Усі три десятки "спортсменів" починали шлях по-різному. Малеча, віком до 2 років, мала проповзти дистанцію всього в п'ять метрів. Але така справа вимагала від них олімпійської наполегливості.

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Одні малюки справлялися з таким завданням за секунди, інші – просто лежали на доріжках або починали гратися.

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Акцію присвятили Всесвітньому тижню грудного вигодовування. У такий спосіб організатори хотіли показати, що і з грудною дитиною можна активно проводити час.

Задоволені змаганнями і самі батьки. "Ми старалися! Будемо чекати наступного року, наступних конкурсів по віковій категорії", – каже мама учасника Галина Хома.

А ще на фестивалі влаштували покази дитячої моди, тематичні майстер-класи та танцювальні ігри.

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