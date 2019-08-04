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      У Хмельницькому влаштували забіг немовлят: забавні фото

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      Вони ще не вміють ходити, але вже змагаються на швидкість. У Хмельницькому мірялися силами немовлята – хто з них першим проповзе 5-метрову дистанцію. Така акція у місті щорічна – цьогоріч фестиваль відбувся вже ввосьме.

      Усі три десятки "спортсменів" починали шлях по-різному. Малеча, віком до 2 років, мала проповзти дистанцію всього в п'ять метрів. Але така справа вимагала від них олімпійської наполегливості.

      Гляньте! У Луцьку стартував один із найяскравіших фестивалів літа – Бандерштат: неймовірні фото

      Одні малюки справлялися з таким завданням за секунди, інші – просто лежали на доріжках або починали гратися.

      Як немовлята проповзали забіг: дивіться фото

      Акцію присвятили Всесвітньому тижню грудного вигодовування. У такий спосіб організатори хотіли показати, що і з грудною дитиною можна активно проводити час.

      Задоволені змаганнями і самі батьки. "Ми старалися! Будемо чекати наступного року, наступних конкурсів по віковій категорії", – каже мама учасника Галина Хома.

      А ще на фестивалі влаштували покази дитячої моди, тематичні майстер-класи та танцювальні ігри. 

      Якими ще конкурсами вражав фестиваль у Хмельницькому: фото

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      Теги: Новини України Новини Хмельницького Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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