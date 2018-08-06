У храмі УПЦ МП в Харкові дитині продали алкоголь: активіст показав відео

У Харкові в магазині при соборі Олександра Невського (Українська православна церква Московського патріархату) продали алкоголь підлітку. При цьому паспорт або інший документ, що засвідчує особу, у хлопця під час продажу не попросили.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав активіст Павло Онищенко, який опублікував відповідне відео.

"Храм Олександра Невського, продали вино підлітку", – написав активіст.

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Храм розташований на вулиці Академіка Павлова, 46.

Так, неповнолітньому у згаданій крамниці продали півлітри вина, яке налили у пластикову пляшку без акцизної марки на ній. Варто алкоголю – 50 гривень.

Активіст зазначив, що за фактом продажу алкоголю неповнолітньому був складений адміністративний протокол.