У Канаді хокеїсти вийшли на лід у вишиванках з тризубом, а лід закидали ковбасою: фото та відео

У канадському місті Давфин відбулася традиційна "Українська ніч"(Ukrainian Night), під час якої хокеїсти місцевої команди "Давфин кінгз" (Dauphin Kings) вийшли на лід у одязі з українським тризубом.

Містечко Давфин – у провінції Манітоба, де чимало вихідців з України. Кожного року вони організовують "Українську ніч", або ж "Вечір української спадщини".

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Хокеїсти "Давфин кінгз" у вишиванках

Цього разу право першого вкидання отримав відомий тренер Баррі Троць. Однак вкидав він не шайбу, а два шматки ковбаси.

Вкидання від Баррі Троця перед матчем

Предки Баррі Троця – теж вихідці з України. А сам він у 2018 році виграв Кубок Стенлі – найпрестижніший трофей НХЛ з клубом "Вашингтон Кепіталс". Перед тим як помічний тренера збірної Канади він перемагав на Чемпіонаті світу 2003 року. Зараз Баррі Троць очолює "Нью-Йорк Айлендерс".

Баррі Троць під час матчу

Під час перерви у чемпіонаті на Матч всіх зірок Баррі Троць відвідав містечко Давфин. Він також зайшов у роздягалку місцевої команди, яка і грала цей матч.

Our players did not know this was coming. It will be something they never forget. Thank you Barry.#MJHL #RiseAgain pic.twitter.com/6m9mNhabVi — Dauphin Kings (@dauphinkings) 27 січня 2019 р.

Окрім того, у матчі під час "Української ночі" є традиція закидати лід ковбасою

Відео закидання льодової арени ковбасою

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