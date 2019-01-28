У Канаді хокеїсти вийшли на лід у вишиванках з тризубом, а лід закидали ковбасою: фото та відео
У канадському місті Давфин відбулася традиційна "Українська ніч"(Ukrainian Night), під час якої хокеїсти місцевої команди "Давфин кінгз" (Dauphin Kings) вийшли на лід у одязі з українським тризубом.
Містечко Давфин – у провінції Манітоба, де чимало вихідців з України. Кожного року вони організовують "Українську ніч", або ж "Вечір української спадщини".
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Хокеїсти "Давфин кінгз" у вишиванках
Цього разу право першого вкидання отримав відомий тренер Баррі Троць. Однак вкидав він не шайбу, а два шматки ковбаси.
Вкидання від Баррі Троця перед матчем
Предки Баррі Троця – теж вихідці з України. А сам він у 2018 році виграв Кубок Стенлі – найпрестижніший трофей НХЛ з клубом "Вашингтон Кепіталс". Перед тим як помічний тренера збірної Канади він перемагав на Чемпіонаті світу 2003 року. Зараз Баррі Троць очолює "Нью-Йорк Айлендерс".
Баррі Троць під час матчу
Під час перерви у чемпіонаті на Матч всіх зірок Баррі Троць відвідав містечко Давфин. Він також зайшов у роздягалку місцевої команди, яка і грала цей матч.
Окрім того, у матчі під час "Української ночі" є традиція закидати лід ковбасою
Відео закидання льодової арени ковбасою