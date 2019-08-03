У Китаї 58-річна блогерка видавала себе за юну дівчину: фото, відео

Популярна відеоблогерка з Китаю видавала себе за юну дівчину, хоча насправді їй – 58 . Через технічну несправність під час прямого ефіру фільтр на обличчі жінки зник й глядачі побачили її справжню зовнішність.

Це трапилося 25 липня, коли блогерка Qiao Biluo вела пряму трансляцію на онлайн-платформі Douyu разом зі ще однією дівчиною, повідомляє BBC.

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Шанувальники розуміли, що на обличчя жінки накладений фільтр. Проте не уявляли, наскільки він змінює її зовнішній вигляд. Тож попросили Qiao Biluo показати обличчя, але вона відмовилася.

Я не можу показати своє обличчя, поки не отримаю 100 000 юанів (приблизно 12 000 доларів – 24 канал). Зрештою, я доволі непогано виглядаю,

– пояснила вона.

Підписники почали надсилати їй пожертви, та в якийсь момент фільтр, який використовувала жінка, перестав працювати.

Як насправді виглядає популярна китайська блогерка: дивіться відео



Помітила вона це лише тоді, коли люди почали масово відписуватися від неї. Проте після того, як цей випадок набув розголосу, кількість підписників Qiao Biluo навіть зросла.

Користувачі по-різному відреагували на інцидент. Деяких обурили дії блогерки, проте більшість вважають, що не варто судити про людей за зовнішністю. До того ж, цей випадок спровокував низку дискусій щодо стандартів краси на платформах соціальних мереж країни.