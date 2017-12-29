У Китаї встановили кумедну статую Трампа
Напередодні Нового року у Китаї у торговому центрі Walk Mall відкрили кумедну статую. Скульптура зображує президента США Дональда Трампа, який постав у вигляді собаки – символу 2018 року.
Про це повідомляє The Guardian.
Згідно з повідомленням видання та судячи з опублікованого фото, ця насуплена статуя показує пальцем угору, а волосся пофарбоване у золотий колір.
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Зазначається, що торговий центр Walk Mall у Тайюані, столиці північної провінції Шаньсі, спорудив статую перед початком Місячного Нового року, який припадає на 16 лютого 2018 року. Китайський зодіак – це 12-річний цикл, і кожен рік представлений окремим тваринам.
Трамп народився у 1946 році, а це також рік собаки. Проте це не надто добра звістка для американського лідера, адже китайська культура передбачає рік невдачі для будь-кого, хто має такий знак зодіаку.
Очевидно, що статуя є прийомом для привернення міжнародної уваги, працівник торгового центру стверджує, що статуя не повинна нагадувати Трампа.
"Це просто симпатичний собака для наших клієнтів, щоб фотографуватися з ним", – сказав працівник Walk Mall.