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У Китаї встановили кумедну статую Трампа

19:37, 29 грудня 517 Читать новость на русском
Трамп-собака
Трамп-собака / theguardian.com

Напередодні Нового року у Китаї у торговому центрі Walk Mall відкрили кумедну статую. Скульптура зображує президента США Дональда Трампа, який постав у вигляді собаки – символу 2018 року.

Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з повідомленням видання та судячи з опублікованого фото, ця насуплена статуя показує пальцем угору, а волосся пофарбоване у золотий колір.

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Зазначається, що торговий центр Walk Mall у Тайюані, столиці північної провінції Шаньсі, спорудив статую перед початком Місячного Нового року, який припадає на 16 лютого 2018 року. Китайський зодіак – це 12-річний цикл, і кожен рік представлений окремим тваринам.

Трамп народився у 1946 році, а це також рік собаки. Проте це не надто добра звістка для американського лідера, адже китайська культура передбачає рік невдачі для будь-кого, хто має такий знак зодіаку.

Очевидно, що статуя є прийомом для привернення міжнародної уваги, працівник торгового центру стверджує, що статуя не повинна нагадувати Трампа.

"Це просто симпатичний собака для наших клієнтів, щоб фотографуватися з ним", – сказав працівник Walk Mall.

Теги: Курйозні новини Китай Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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