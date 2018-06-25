У Китаї з'явилися військові дрони, що схожі на голубів

У Китаї розробили військові дрони, які виглядають як голуби та імітують поведінку цих птахів.

Це може бути схожим на наукову фантастику, проте дрони-голуби, розроблені у Китаї виглядають дуже реалістичними, передає South China Morning.

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Зазначається, що Китай може непомітно використовувати таких пташок для відстежування у різних країнах світу.

На думку джерел видання, творці дронів вже провели понад 2 тисячі тестових польотів на кордоні з Монголією, Росією, Казахстаном, а також в Синьцзян-Уйгурському автономному районі, в якому живуть кілька тисяч мусульман.

Дрони "Dove" ("Голуб" – 24 канал) можуть імітувати рухи пташиного крила, плавно набирати висоту, а також робити різкі рухи в повітрі. Окрім цього, вони здатні літати групами, схожими на зграї, а також сховатися від людських очей і військових радарів.

Відомо, що "Dove" оснащений камерою, супутниковим зв'язком та GPS-датчиком.

Як повідомляють ЗМІ, дрони вже можуть використовувати для стеження за громадянами у Китаї, у майбутньому ж вони можуть бути залучені до виконання різноманітних військових завдань.