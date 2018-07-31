У Києві – високий рівень забруднення повітря: у яких районах найгірша ситуація

Киян попередили про те, що 31 липня у столиці спостерігаються метеорологічні умови, які сприяють накопиченню та утриманню у повітрі високого вмісту шкідливих домішок.

Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру передає прес-центр ДСНС України.

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31 липня у Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. За даними постів спостереження, рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5 – 6 середньодобових ГДК в районах площ Бессарабської та Деміївської; Оболонського проспекту; вулиці Довженка та проспекту Перемоги,

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, рівень забруднення формальдегідом досяг 5 – 7,5 середньодобових ГДК в районах площ Бессарабської та Деміївської; проспектів Оболонського та Перемоги, бульвару Лесі Українки та вулиць Довженка, Попудренка та Каунаської.

Зазначається, що метеорологічні умови, які сприяють утриманню шкідливих домішок у повітрі, утримаються в столиці до 3 серпня.