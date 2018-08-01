У Києві активісту прострелили ногу: відео 18+

У столиці на вулиці Туполєва активіст, який мітингував проти знесення гаражів отримав вогнепальне поранення в ногу.

Про це повідомляється на сторінці спільноти "Інформатор Київ" у Facebook.

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Зазначається, що інцидент трапився близько 17:20 коли мітингувальники перекрили вулицю. Водій Volkswagen дістав пістолет та вистрілив в одного з чоловіків поціливши його в ногу.

Після цього стрілець поїхав у напрямку проспекту Перемоги. Активісти одразу викликали поліцію та швидку допомогу.

Пораненого чоловіка забрала швидка. Правоохоронці, що прибули на місце ввели в дію "план-перехоплення" та розшукують автомобіль Volkswagen коричневого кольору з державним номерним знаком "АI 0923 РВ".

У спільноті "Київ Оперативний" повідомили, що на мітингу проти демонтажу гаражів почалося протистояння "Благоустрою" та власників гаражів по вулиці Туполєва.

І з одного, і з іншого боку звучать фрази про "незаконність". Після конфлікту, люди вирішили перекрити вулицю Туполєва через що весь квартал в окрузі зупинився. Один з водіїв Volkswagen не витримав і, після словесного конфлікту, відкрив вогонь з травматичного пістолета, підстрелив одного з протестуючого в ногу. Після чого зник. Зараз на місці працює поліція, перенаправляють потоки руху. Мітингувальники кажуть, що ще й завтра виходитимуть,

– йдеться у повідомленні.

Дивіться відео: Власники гаражів перекрили рух на вулиці Туполєва