Під Києвом авто вилетіло на зустрічну смугу і врізалося в маршрутку: жахливі фото

У четвер, 29 березня, на Гостомельському шосе під Києвом сталася масштабна ДТП, зіткнулися два автомобілі – Honda, Hyundai – та маршрутка.

Про це інформує dtp.kiev.ua у Facebook.

Попередньо встановили, що водія Honda через мокру дорогу занесло на зустрічну суму, після чого він зіткнувся з маршруткою.

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Очевидці зазначають, що "Богдан" рухався в бік Києва.

У цей момент по зустрічній смузі рухалася Honda. Не впоравшись з керуванням на мокрій дорозі, машину винесло на зустрічну смугу. "Японець" зачепив в бік маршрутку, роздер всю обшивку. Після цього його почало крутити по дорозі,

– йдеться у повідомленні.

Потім Honda влетіла в "лоб" Hyundai, що рухався за «Богданом». За словами водія Hyundai, Honda рухалася в бік Києва і в нього, кружляючи, влетіла Honda.

На місце викликали поліцію та швидку допомогу. "Швидка" забрала дівчину – водія Honda, у якої були забої грудної клітини, а також пасажира з Hyundai з переламаними пальцями руки.

Відомо, що на момент ДТП у маршрутці не було пасажирів. Рух у бік Києва ускладнений – там утворилися величезні затори.

До слова, у Києві близько 22:00 біля ТРЦ Dream Town 2 сталася аварія, внаслідок чого один з водіїв вилетів з дороги.