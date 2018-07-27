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У Києві автомобіль на смерть збив жінку на пішохідному переході: фото

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У Києві автомобіль на смерть збив жінку на пішохідному переході
У Києві автомобіль на смерть збив жінку на пішохідному переході / Ілюстративне фото

У п’ятницю, 27 липня, у Києві позашляховик Volkswagen Tiguan збив на пішохідному переході жінку віком близько 30 років. ДТП сталася у Святошинському районі на проспекті Академіка Корольова.

Про аварію повідомляє "Еспресо".

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Як повідомляє видання, після того як автомобіль збив жінку, він протягнув її ще близько 10 метрів, після чого зіткнувся з автобусом Peugeot, який стояв на тротуарі.

Від удару Volkswagen відкинуло на дорогу, а жінка лишилася лежати під автобусом. Лікарі, які прибули на місце аварії, забрали її у непритомному стані.

Дорогою до лікарні жінка померла.


Фото з місця ДТП


Фото з місця ДТП
 

Теги: Новини Києва Аварії та ДТП Жертви
Джерело: 24 Канал
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