У Києві автомобіль на смерть збив жінку на пішохідному переході: фото
У п’ятницю, 27 липня, у Києві позашляховик Volkswagen Tiguan збив на пішохідному переході жінку віком близько 30 років. ДТП сталася у Святошинському районі на проспекті Академіка Корольова.
Про аварію повідомляє "Еспресо".
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Як повідомляє видання, після того як автомобіль збив жінку, він протягнув її ще близько 10 метрів, після чого зіткнувся з автобусом Peugeot, який стояв на тротуарі.
Від удару Volkswagen відкинуло на дорогу, а жінка лишилася лежати під автобусом. Лікарі, які прибули на місце аварії, забрали її у непритомному стані.
Дорогою до лікарні жінка померла.
Фото з місця ДТП
Фото з місця ДТП
Джерело: 24 Канал
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