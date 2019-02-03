У Києві аж через добу загасили велику пожежу на складах

Рятувальники загасили пожежу у Києві на складах електроінструментів, пластику та картону ТОВ "Адоніс Проект". Повністю впоратися із надзвичайною ситуацією на вулиці Червоноткацькій,69 надзвичайникам вдалося 3 лютого о 14:30, а спалахнув вогонь ще вранці 2 лютого.

Рятувальники добу працювали на місці пожежі на складах і 3 лютого вранці попереджали про загрозу обвалу будівельних конструкцій.

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Ввечері 2 лютого площа пожежі сягнула 10 тисяч 500 квадратних метрів і після 8 годин боротьби з вогнем рятувальники змогли локалізувати полум'я. Проте склади продовжували горіти, існувала загроза поширення вогню на сусідню будівлю. Вогонь швидко поширювався через велику кількість горючих матеріалів у приміщенні.

На щастя, у пожежі ніхто не загинув та не постраждав.

Дивіться відео з місця ліквідації пожежі на складах у Києві: