У Києві біля автовокзалу сталася стрілянина: є потерпілі, зловмисники втекли

У Києві біля столичного автовокзалу на вулиці Симона Петлюри стався конфлікт між групою чоловіків. У результаті конфлікту хтось із учасників зробив кілька пострілів.

Про це повідомляє прес-служба поліції області. Читайте також: В Києві водій Uber побив жінку "Попередньо відомо, що шестеро чоловіків спровокували бійку із трьома опонентами. У результаті хтось із учасників зробив кілька пострілів. Інформація про потерпілих уточнюється, оскільки на момент приїзду правоохоронців їх забрала "швидка", – йдеться у повідомленні. Експерти вилучили гільзи для проведення дослідження, попередньо – стріляли з травматичної зброї. Зловмисники з місця події втекли. Наразі їх розшукують.