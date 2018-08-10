У Києві біля автовокзалу сталася стрілянина: є потерпілі, зловмисники втекли
У Києві біля столичного автовокзалу на вулиці Симона Петлюри стався конфлікт між групою чоловіків. У результаті конфлікту хтось із учасників зробив кілька пострілів.
Про це повідомляє прес-служба поліції області.
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"Попередньо відомо, що шестеро чоловіків спровокували бійку із трьома опонентами. У результаті хтось із учасників зробив кілька пострілів. Інформація про потерпілих уточнюється, оскільки на момент приїзду правоохоронців їх забрала "швидка", – йдеться у повідомленні.
Експерти вилучили гільзи для проведення дослідження, попередньо – стріляли з травматичної зброї.
Зловмисники з місця події втекли. Наразі їх розшукують.
Джерело: 24 Канал
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