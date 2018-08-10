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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Києві біля автовокзалу сталася стрілянина: є потерпілі, зловмисники втекли

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Фото з місця події
Фото з місця події / Фото прес-служби поліції

У Києві біля столичного автовокзалу на вулиці Симона Петлюри стався конфлікт між групою чоловіків. У результаті конфлікту хтось із учасників зробив кілька пострілів.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

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"Попередньо відомо, що шестеро чоловіків спровокували бійку із трьома опонентами. У результаті хтось із учасників зробив кілька пострілів. Інформація про потерпілих уточнюється, оскільки на момент приїзду правоохоронців їх забрала "швидка", – йдеться у повідомленні.

Експерти вилучили гільзи для проведення дослідження, попередньо – стріляли з травматичної зброї.

Зловмисники з місця події втекли. Наразі їх розшукують. 

Теги: Зброя Новини Києва Поліція
Джерело: 24 Канал
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