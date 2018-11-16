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      У Києві біля метро "Дарниця" провалився міст: фото, відео

      1255 Читать новость на русском
      У Києві біля метро "Дарниця" провалився міст
      У Києві біля метро "Дарниця" провалився міст / kiev.informator.ua

      У Києві на вулиці Будівельників провалився міст. Провал з'явився над Броварським проспектом біля метро "Дарниця".

      Про це повідомляє "Інформатор".

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      Працівники комунальної служби стверджують, що розірвану плиту і яму на тротуарі виявили ще близько 8:00 ранку. Однак, ремонтувати міст чомусь почали тільки опівдні. Зазначається також, що провал зайняв майже всю ширину тротуару.

      обвалився міст київ
      У Києві на вулиці Будівельників провалився міст/ Фото "Інформатор"
      провалився міст київ
      Провал з'явився над Броварським проспектом біля метро "Дарниця"/ Фото "Інформатор"

      Співробітники дорожньої служби вже встановлюють нову плиту.

      провалився міст київ
      Комунальні служби ремонтують міст у Києві/ Фото "Інформатор"

      Рух транспорту частково перекрито в бік бульвару Перова. Комунальники стверджують, що проїзд повністю відновлять до вечора. Також, на їхню думку, така деформація могла статися через важку техніку. Ймовірно снігоприбиральна машина заїхала на тротуар.

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      провалився міст київ
      Рух транспорту частково перекрито в бік бульвару Перова/ Фото "Інформатор"

      Дивться відео як провалився міст у Києві



       

      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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