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      У Києві через коронавірус закриють сміттєпроводи

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      Столичні сміттєпроводи закриють / Викисловарь

      У столиці закриють сміттєпроводи через ситуацію з Covid-19. У КМДА сміттєпроводи назвали джерелом антисанітарії, яке треба усунути.

      Таке рішення ухвалилила комісія з питань техногенно-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив у Фейсбуці заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

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      Сміттєпроводи в умовах поширення коронавірусної інфекції мають бути закриті. Це непотрібний рудимент, що є джерелом антисанітарії і несе загрозу для кожного мешканця багатоповерхівки,
      – зазначив Пантелєєв.

      Наразі у Києві зареєстровано 2 випадки захворювання коронавірусом, ще один – в Київській області. 18 березня на Київщині оголошено надзвичайну ситуацію.
      Заборони в Україні через коронавірус
      Заборони в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Новини Києва КМДА
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