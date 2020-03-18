У Києві через коронавірус закриють сміттєпроводи

У столиці закриють сміттєпроводи через ситуацію з Covid-19. У КМДА сміттєпроводи назвали джерелом антисанітарії, яке треба усунути.

Таке рішення ухвалилила комісія з питань техногенно-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив у Фейсбуці заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

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Сміттєпроводи в умовах поширення коронавірусної інфекції мають бути закриті. Це непотрібний рудимент, що є джерелом антисанітарії і несе загрозу для кожного мешканця багатоповерхівки,

– зазначив Пантелєєв.

Наразі у Києві зареєстровано 2 випадки захворювання коронавірусом, ще один – в Київській області. 18 березня на Київщині оголошено надзвичайну ситуацію.



Заборони в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу