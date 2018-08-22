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У Києві через репетицію параду знову перекриють центр: перелік вулиць і час

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У Києві перекриють центр через репетицію військового параду
У Києві перекриють центр через репетицію військового параду / Фото з відкритих джерел

У середу, 22 серпня, столиця, імовірно, знову потерпатиме від заторів. Через генеральну репетицію військового параду до Дня Незалежності перекриють частину центральних вулиць.

Так, з 19 години вечора рух транспорту буде повністю заборонений на вулиці Великій Васильківській, Бессарабській площі, Хрещатику, Майдані Незалежності та Європейської площі.

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А поки військова техніка рухатиметься у бік центру, з 18 години частково обмежать рух ще й проспектом Перемоги, Повітрофлотським мостом, вулицею Чорновола та Жилянською.

З 15 години і до завершення репетиції параду зміниться й розклад руху громадського транспорту. Актуальний розклад і маршрут можна перевірити на сайті "Київпастрансу".

Тому радимо усім заздалегідь планувати свої маршрути, і за можливості користуватися метро, а не наземним транспортом.

Теги: Новини Києва День Незалежності Транспорт
Джерело: 24 Канал
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