У Києві чоловік кинув вибухівкою в поліцейських

У Деснянському районі столиці, на проспекті Маяковського, невідомий чоловік жбурнув вибуховий пристрій, ймовірно, гранату, у поліцейських.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Портал зазначає, що інцидент стався на зупинці громадського транспорту, втім наразі невідомо, чи це сталося під час перевірки документів у чоловіка, чи за інших обставин.

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Від вибуху пристрою було пошкоджено поліцейський автомобіль Toyota Prius (автівку прошило осколками, також розбите скло), торгівельний кіоск та павільйон громадського транспорту.

За попередніми даними, поліцейські серйозно не постраждали. На порталі зауважують, що на місці подій був чоловік у кайданках, який, ймовірно, і є зловмисником, який напав на поліцейських.

Наразі правоохоронці відмовляються від будь-яких коментарів, на місці працюють працівники слідчо-оперативної групи та вибухотехніки, які мають встановити, що саме вибухнуло на зупинці.