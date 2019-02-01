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      У Києві чоловік вистрелив у голову 5-річній дитині: подробиці з місця події

      1329 Читать новость на русском

      У Києві на Лісовому масиві просто посеред вулиці невідомий чоловік вистрелив у 5-річного хлопчика. За словами очевидців, зловмисників було троє, їх уже затримали.

      Інцидент стався близько 15 години дня, розповів кореспондент 24 каналу у прямому ефірі.

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      Що сталося? Поблизу супермаркету між трьома чоловіками виник словесний конфлікт, пізніше один із них дістав пістолет та здійснив декілька пострілів. Це трапилося в той час, коли мама з дитиною вийшли з супермаркету – одна куля полетіла в їхній бік та влучила в обличчя хлопчика.

      На цьому місці поблизу супермаркету АТБ стався інцидент / фото dtp.kiev.ua
      На цьому місці поблизу супермаркету АТБ стався інцидент / фото dtp.kiev.ua

      Очевидці стверджують, що після неочікуваного поранення дитина закричала від болю. Після цього його перенесли до аптеки, де йому надали першу медичну допомогу.

      Так, до нас принесли пораненого хлопчика. Він був при свідомості, але було помітно, що в дитини серйозні проблеми з оком,
      – додала аптекарка.

      Що відомо про стан здоров'я хлопчика? Потерпілого хлопчика доправили до Центру мікрохірургії ока, оскільки його поранили в обличчя. За попередньою інформацією, у дитини дотикові поранення повіки та рвана рана.

      Зловмисник, який здійснив постріл, після інциденту втік, інші двоє чоловіків залишилися для надання свідчень. Підозрюваного вже затримали та доправили до відділку поліції. Йому загрожує позбавлення волі терміном на сім років.

      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Діти і неповнолітні Здоров'я Поліція Зброя
      Джерело: 24 канал
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