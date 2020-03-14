У Києві дезінфікують громадський транспорт і зупинки: фото

У Києві посилили заходи санітарного захисту у зв'язку з епідемією коронавірусу. Комунальні підприємства дезінфікують зупинки громадського транспорту і переходи, а мости і дороги – миють спеціальними засобами.

Усі приватні перевізники так само дезініфікують громадський транспорт, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

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Підприємства, підпорядковані комунальній корпорації "Киïвавтодор", 14 березня розпочали миття доріг, мостів та шляхопроводів миючими засобами,

– повідомив заступник голови КМДА Олександр Густелєв.

В усіх районах столиці, крім переходів і зупинок, проводять дезінфекцію ще цілої низки інфраструктурних об'єктів:

лавок;

поручнів і перил;

ліфтів.

Також адміністрація здійснює обов'язковий контроль за станом здоров'я працівників своїх пiдприємств. Перед виходом на зміну вони проходять ретельний медогляд з температурним скринінгом.

Санітарні заходи у Києві: дивіться фото

Що ще відомо про боротьбу з коронавірусом у Києві?Київ найпершим в Україні ввів карантин у зв'язку з епідемією коронавірусу – на кілька годин швидше, ніж Кабмін схвалив рішення про обмеження на території усієї країни.



У межах цих заходів тимчасово призупинили навчання в освітніх закладах, а також ввели обмеження на проведення масових заходів чисельністю понад 60 осіб.