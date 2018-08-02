У Києві горить багатоквартирний будинок
Пожежники евакуюють людей з житлової багатоповерхівки, використовуючи пожежні драбини.
Про це повідомляє ТСН.
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Зазначається, що полум'я розповсюдилося з 5 поверху до 8. Наразі відомо, що внаслідок пожежі уже госпіталізували одного мешканця будинку.
На місці інциденту працюють рятувальники та медики.
Дивіться відео: У Києві палає житлова багатоповерхівка
Джерело: 24 Канал
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