У Києві горить склад лакофарбових матеріалів: фото, відео
У Дарницькому районі Києва сталася пожежа на складі лакофарбових матеріалів. Вогонь поширився на площу 2 тисяч квадратних метрів. На місці працюють 65 рятувальників.
Про серйозну пожежу у Києві повідомляє пресслужба ДСНС.
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О 14:50 у Дарницькому районі столиці по вулиці Бориспільська, 9 виникло загоряння дров з поширенням на одноповерховий склад,
– йдеться у повідомленні.
У приміщенні площею 500 квадратних метрів зберігають лакофарбові матеріали.
Станом на 15:35 пожежа поширилася на площу 2 тисячі квадратних метрів. Гасять вогонь 65 рятувальників. Для цього залучили 16 одиниць техніки.
У Києві горить склад лакофарбових матеріалів / Пресслужба ДСНС
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
На місці пожежі працюють 65 рятувальників / Пресслужба ДСНС
Пожежа на складі лакофарбових матеріалів у Києві: дивіться відео
Пожежа на складі лакофарбових матеріалів у Києві: карта
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