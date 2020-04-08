У Києві горить склад лакофарбових матеріалів: фото, відео

У Дарницькому районі Києва сталася пожежа на складі лакофарбових матеріалів. Вогонь поширився на площу 2 тисяч квадратних метрів. На місці працюють 65 рятувальників.

Про серйозну пожежу у Києві повідомляє пресслужба ДСНС.

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О 14:50 у Дарницькому районі столиці по вулиці Бориспільська, 9 виникло загоряння дров з поширенням на одноповерховий склад,

– йдеться у повідомленні.

У приміщенні площею 500 квадратних метрів зберігають лакофарбові матеріали.

Станом на 15:35 пожежа поширилася на площу 2 тисячі квадратних метрів. Гасять вогонь 65 рятувальників. Для цього залучили 16 одиниць техніки.



У Києві горить склад лакофарбових матеріалів / Пресслужба ДСНС

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.



На місці пожежі працюють 65 рятувальників / Пресслужба ДСНС

Пожежа на складі лакофарбових матеріалів у Києві: дивіться відео

Пожежа на складі лакофарбових матеріалів у Києві: карта

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