У Києві говорили про "Тонкі матерії"

15 серпня у столичній галереї Sky Art у рамках виставки "Тонкі матерії" відбувся Artist Talk з талановитою молодою художницею Василиною Буряник зі Львова.

Автор монументальних робіт, виконаних з синтетичних та натуральних тканин методами пришивання в прикріп, а також пропалювання та спеціального друку на тканині, розповіла про концепцію своїх унікальних полотен. Крім того, поділилася фактами успішних колаборацій між художниками та фешн-дизайнерами, а також представила власне бачення взаємодії сучасних українських авторів та відомих брендів одягу.

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Роботи Василини сповнені цікавих сюжетів про міфічних істот. Вони ніби віддзеркалюють творчо невичерпний світ фауни та флори. Тема – у тренді сьогодення. Так само, як і взаємодія художнього концептуального мистецтва та моди, – каже директор Sky Art Foundation Юлія Островська.

Нагадуємо, що виставка "Тонкі матерії" триватиме до 20 серпня, вхід для охочих – вільний.

Хто така Василина Буряник?

Художниця народилася у 1985 році на Закарпатті. У 2010-му закінчила Львівську національну академію мистецтв, відділення художнього текстилю. Брала участь у численних національних та міжнародних виставках, пленерах та резиденціях. На її рахунку п’ять індивідуальних проектів та більше 20-ти групових. Учасник стипендіальної програми Міністра культури та спадщини Республіки Польща Gaude Polonia у 2013 році.