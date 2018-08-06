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У Києві хочуть перейменувати арку, метро та бульвар Дружби народів: відомо чому

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На сайті КМДА з'явилась петиція про перейменування арки, бульвару та метро Дружби народів
На сайті КМДА з'явилась петиція про перейменування арки, бульвару та метро Дружби народів / фото з відкритих джерел

На сайті КМДА зареєстрували петицію про перейменування арки, бульвару та метро Дружби народів. Автор вважає теперішню назву ідеологічним терміном СРСР.

Відповідна петиція з'явилася на сайті КМДА.

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Її автор, Артем Карелін, вважає, що термін "дружба народів" є ідеологічним та радянським.

Дружба народів – це ідеологічний термін СРСР, який, на щастя, вже не актуальний. А назви позалишилися (і бісять). Давайте перейменуємо місця, названі на честь Дружби народів, в просто Дружби. Дружби між людьми, а не народами. Тоді вони стануть бульваром Дружби, станцією метро Дружби та аркою Дружби,
– написав чоловік.

Серед переваг зміни автор називає таке скорочення більш ефективним в заміні назв на інформаційних носіях, бо десь можна буде просто вилучити слово "народів". Наприклад, в найбільш дорогому для заміни назви місці – на станції метро.

Петиція з'явилася на сайті КМДА 1 серпня, поки що за неї проголосували всього 6 осіб. 

Теги: Новини політики Новини Києва Декомунізація КМДА
Джерело: 24 канал
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