У Києві іноземні торговці побили пенсіонера: у мережі здійнявся скандал

26 травня на столичному ринку група іноземних торговців побила пенсіонера, який заступився за жінку з дітьми. Чоловіку зламали носа.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила донька постраждалого Олена Стойко.

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На відео – мій тато, військовий пенсіонер. На ринку (метро Лісова) він заступився за жінку. Вона з двома синами підійшла до прилавку та хотіла взяти якийсь пакетик. Продавець накинувся на неї і почав погрожувати. Мій тато цієї миті проходив повз та по-офіцерськи зробив зауваження, що не варто так поводитись з жінками, особливо, якщо ти ще й іноземець і перебуваєш в Україні,

– написала донька потерпілого.

За її словами, продавець переключив увагу на її тата, поводив себе агресивно і спробував його вдарити рукою, але потрапив у шию. Тоді пенсіонер викликав поліцію і сказав, що з’ясовуватиме відносини в присутності правоохоронних органів.

"Продавець тоді викликав свою банду і почав закривати торгову точку, показувати пачку грошей і казати, що то його правоохоронні органи!" – наголосила жінка.

Вона також додала, що у її батька після сутички діагностували перелом носа і високий тиск. Банда іноземців, своєю чергою, зникла із місця подій, а літнього чоловіка та очевидців правоохоронці забрали у відділення, де вони надали покази.



До допису донька постраждалого пенсіонера додала відео, на якому видно, як група іноземних торговців сперечається із військовим пенсіонером, а потім один із них завдає йому удару.

"Який мужній чоловік ваш тато", "На тій Лісовий як на смітнику", "Негідники!", – прокоментували відео користувачі соцмережі.

У Києві на ринку іноземні торговці побили літнього чоловіка