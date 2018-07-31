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У Києві люди масово отруїлися шаурмою: поліція почала розслідування

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У Києві 16 людей отруїлися шаурмою
У Києві 16 людей отруїлися шаурмою / Ілюстративне фото

У Дніпровському районі Києва люди масово отруїлися шаурмою. Так, протягом 30 липня до поліції надійшло 16 повідомлень від лікарів із різних інфекційних відділень медичних закладів про госпіталізацію людей з гострими кишковими інфекціями.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Встановлено, що напередодні потерпілі купували шаурму на проспекті Броварському, після вживання якої почали погано почуватися. Отруєних людей доставили до лікувальних закладів, одна потерпіла відмовилася від госпіталізації.

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За словами начальника Дніпровського управління поліції Олександра Кузьміна, відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням".

Наразі призначено низку експертиз, серед яких судово-медичні та продуктів харчування. Також проводиться перевірка закладу, у якому громадяни придбали фаст-фуд. Поліція вилучила обладнання та спілкується із власником та працівниками,
– розповів Кузьмін.

До слова, напередодні у Київську токсикологічну реанімацію із гострим отруєнням грибами потрапили 6 осіб.

Теги: Лікування Новини України Здоров'я Новини Києва отруєння Поліція
Джерело: 24 канал
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