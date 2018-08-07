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У Києві митців виселяють на вулицю, у відповідь вони оселились в галереї

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Митці стали на захист Educatorium
Митці стали на захист Educatorium / Соцмережі

На початку серпня у Києві мистецький осередок Educatorium закрили через те, що художники не могли оплачувати оренду за підвищеними тарифами. У відповідь митці "Речового доказу" розпочали однойменну акцію протесту, взявши "під контроль" будівлю до виконання їхніх вимог.

Раніше члени мистецького простору "Речовий доказ" активно співпрацювали Educatorium. Там художники влаштовували персональні та колективні виставки, творчі дискусії та майстер-класи.

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Відтак, аби підтримати галеристів, "Речовий доказ" та громадське об'єднання "Рейтарська спільнота" ініціювали ряд проектів проти незаконного заволодіння об’єктами нерухомості та забудови історичної частини Києва.

Члени "Речового доказу" запевняють, що під загрозою виселення опинилися й інші культурні інституції, розташовані за адресою Рейтарська 8-Б.

Як стало відомо, будівля на Рейтарській 8-Б визнана речовим доказом згідно з постановою від 31 жовтня 2017 року. Тому ми беремо під контроль комунальну будівлю до виконання судового рішення та наших вимог!
– заявили у галереї.

Йдеться про постанову суду, за якою Феміда визнає будівлю речовим доказом у справі про незаконне відчуження майна за нижчою від ринкової ціною.

Одна з головних їхніх вимог – заповідна зона по вулиці Рейтарській та Георгіївському провулку має бути недоторканною. Крім того, у приміщенні має функціонувати мистецький осередок, який перебуватиме під контролем самих галеристів.

Зазначена будівля на Рейтарській, 8-Б розташована у межах зони "Софії Київської", де визначені обмеження щодо будівництва.

Що таке "Речовий доказ"? Це художня галерея, створена на місці культурної лабораторії Educatorium у Києві зусиллями її прихильників та всіх небайдужих до долі мистецького осередку на Георгієвському провулку, 11 та вулиці Рейтарській, 8б, який опинився під загрозою знищення.

Теги: Новини Києва Новини культури Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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