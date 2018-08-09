16:53
9 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 15°C
  • п'ятниця
    27°C 14°C
  • субота
    28°C 13°C
  • неділя
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Десяток дітей Кадирова. "Ексклюзивні" цитати ні про що
Вєсті Кремля
21:16, 8 серпня
Вєсті.UA. Радикал на комбайні. Лиха Тимошенко
Вєсті.UA
20:50, 8 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Києві на величезному хабарі затримали керівника фіскальної служби

1061 Читать новость на русском
У Києві на величезному хабарі затримали керівника фіскальної служби
У Києві на величезному хабарі затримали керівника фіскальної служби / Нацполіція

У четвер, 9 серпня, в Києві затримали одного з керівників департаменту Державної фіскальної служби.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Читайте також: Затримано екс-чиновника "Укргазвидобування", який пропонував чималий хабар прокурору ГПУ

Він вимагав гроші від трьох підприємців у сумі 20 тисяч доларів.


Керівника фіскальної служби затримали на хабарі

За хабар обіцяв посприяти у проведенні аудиту підприємства та в його подальшому закритті. Прізвище затриманого поки не розголошують. Відомо, що він може провести за ґратами від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.


Прізвище затриманого поки не розголошують

Посадовець вимагав 20 тисяч доларів США. За сприяння проведення аудиту, зменшення штрафних санкцій та подальшому припиненню або ліквідації трьох юридичних осіб. Директора департаменту правоохоронці затримали на гарячому, одразу після одержання ним першої частини цих грошей, а саме 10 тисяч доларів США. Зараз проводяться першочергові слідчі дії і досудове розслідування,
– розповів речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.


Затриманий може провести за ґратами від п'яти до десяти років

Наразі тривають слідчі дії.

Теги: Новини України Новини Києва Хабар Державна фіскальна служба
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Українець безстрашно проїхався на даху метро
31 серпня 2015 , 22:53
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Екс-арбітр ФІФА прокоментував вилучення Мораєса і Рибалки
 13 грудня 2016 , 09:00
Агент Ракицього розповів, в який топ-чемпіонат може перейти Ярослав: "Але планку піднято дуже високо"
 25 травня 2017 , 12:03
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук