У Києві на величезному хабарі затримали керівника фіскальної служби

У четвер, 9 серпня, в Києві затримали одного з керівників департаменту Державної фіскальної служби.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

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Він вимагав гроші від трьох підприємців у сумі 20 тисяч доларів.



Керівника фіскальної служби затримали на хабарі

За хабар обіцяв посприяти у проведенні аудиту підприємства та в його подальшому закритті. Прізвище затриманого поки не розголошують. Відомо, що він може провести за ґратами від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.



Прізвище затриманого поки не розголошують

Посадовець вимагав 20 тисяч доларів США. За сприяння проведення аудиту, зменшення штрафних санкцій та подальшому припиненню або ліквідації трьох юридичних осіб. Директора департаменту правоохоронці затримали на гарячому, одразу після одержання ним першої частини цих грошей, а саме 10 тисяч доларів США. Зараз проводяться першочергові слідчі дії і досудове розслідування,

– розповів речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.



Затриманий може провести за ґратами від п'яти до десяти років

Наразі тривають слідчі дії.