У Києві на Видубичах триває масштабна пожежа: відео

Саме зараз триває пожежа в одному з районів столиці. Наразі точно не відомо, що саме загорілося, однак у коментарях стверджують, що загорілися одноповерхові приміщення гаражів.

Про це повідомляє "Інформатор", який вів пряму трансляцію з місця інциденту.

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За попередньою інформацією на території де трапилася пожежа жили безхатченки. Інформації про можливі жертви наразі немає.

Згоріла одноповерхова будівля та автомобіль. Масштаб пожежі наразі уточнюються

На місці працюють надзвичайники.

Дивіться відео з місця події:

Це вже третя масштабна пожежа у столиці протягом цього тижня. Нещодавно горіли вісім автоцистерн із пальним на Лісовому масиві Києва. На місці інциденту було чути вибухи.

Того ж вечора на Видубичах зайнялося офісне приміщення. Згодом вогонь перекинувся на склад, де зберігалися матраци, а після цього на сусідню чотирьохповерхову офісну будівлю.