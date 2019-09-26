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      У Києві на Видубичах триває масштабна пожежа: відео

      210 Читать новость на русском
      Пожежа у столиці
      Пожежа у столиці / Скріншот

      Саме зараз триває пожежа в одному з районів столиці. Наразі точно не відомо, що саме загорілося, однак у коментарях стверджують, що загорілися одноповерхові приміщення гаражів.

      Про це повідомляє "Інформатор", який вів пряму трансляцію з місця інциденту.

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      За попередньою інформацією на території де трапилася пожежа жили безхатченки. Інформації про можливі жертви наразі немає.

      Згоріла одноповерхова будівля та автомобіль. Масштаб пожежі наразі уточнюються

      На місці працюють надзвичайники.

      Дивіться відео з місця події:

      Це вже третя масштабна пожежа у столиці протягом цього тижня. Нещодавно горіли вісім автоцистерн із пальним на Лісовому масиві Києва. На місці інциденту було чути вибухи.

      Того ж вечора на Видубичах зайнялося офісне приміщення. Згодом вогонь перекинувся на склад, де зберігалися матраци, а після цього на сусідню чотирьохповерхову офісну будівлю.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Пожежа Новини Києва
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