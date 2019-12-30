У Києві на закинутій базі знайшли шістьох тигрів у жахливому стані: обурливі відео

Тигрів у жахливих умовах, у бруді та фекаліях, виявили зоозахисники на території закинутого клубу в Києві 29 грудня. Зараз тварин намагатимуться врятувати.

Про це розповіла на своїй сторінці у фейсбуці юристка та зоозахисниця Євгенія Прокопенко.

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За її словами, протягом дня 29 грудня вдалося підняти на вуха пів Києва завдяки небайдужим людям, поліції Голосіївського району столиці та начальнику управління екології КМДА Андрію Мальованому.

На покинутій базі "Тайгер Клуб" виявили шість тигрів, які жили просто в жахливих умовах. Тигри були у "маленькому вольєрі метрів вісім, практично по коліна у воді, бруді й фекаліях".

Поліція зафіксувала стан тварин і умови їх утримання. Прокопенко повідомила, що написала заяву правоохоронцям. Оперативно порушення умов тримання тварин зафіксувала й екоінспекція.

Зоозахисниця очікує "рішення суду на вилучення тигрів" або власник віддасть їх добровільно.

Власник не перебуває в Україні, тримати тигрів не має можливості. Це досить відома в Україні людина. Я сподіваюся на діалог,

– підсумувала Прокопенко.

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