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      У Києві на закинутій базі знайшли шістьох тигрів у жахливому стані: обурливі відео

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      У Києві виявили тигрів, яких тримали в нелюдських умовах / Ілюстративне фото (pixabay)

      Тигрів у жахливих умовах, у бруді та фекаліях, виявили зоозахисники на території закинутого клубу в Києві 29 грудня. Зараз тварин намагатимуться врятувати.

      Про це розповіла на своїй сторінці у фейсбуці юристка та зоозахисниця Євгенія Прокопенко.

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      За її словами, протягом дня 29 грудня вдалося підняти на вуха пів Києва завдяки небайдужим людям, поліції Голосіївського району столиці та начальнику управління екології КМДА Андрію Мальованому.

      • На покинутій базі "Тайгер Клуб" виявили шість тигрів, які жили просто в жахливих умовах. Тигри були у "маленькому вольєрі метрів вісім, практично по коліна у воді, бруді й фекаліях".

      Поліція зафіксувала стан тварин і умови їх утримання. Прокопенко повідомила, що написала заяву правоохоронцям. Оперативно порушення умов тримання тварин зафіксувала й екоінспекція.

      Зоозахисниця очікує "рішення суду на вилучення тигрів" або власник віддасть їх добровільно.

      Власник не перебуває в Україні, тримати тигрів не має можливості. Це досить відома в Україні людина. Я сподіваюся на діалог,
      – підсумувала Прокопенко.

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      29 грудня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Світ тварин Новини Києва
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