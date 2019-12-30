У Києві на закинутій базі знайшли шістьох тигрів у жахливому стані: обурливі відео
Тигрів у жахливих умовах, у бруді та фекаліях, виявили зоозахисники на території закинутого клубу в Києві 29 грудня. Зараз тварин намагатимуться врятувати.
Про це розповіла на своїй сторінці у фейсбуці юристка та зоозахисниця Євгенія Прокопенко.
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За її словами, протягом дня 29 грудня вдалося підняти на вуха пів Києва завдяки небайдужим людям, поліції Голосіївського району столиці та начальнику управління екології КМДА Андрію Мальованому.
- На покинутій базі "Тайгер Клуб" виявили шість тигрів, які жили просто в жахливих умовах. Тигри були у "маленькому вольєрі метрів вісім, практично по коліна у воді, бруді й фекаліях".
Поліція зафіксувала стан тварин і умови їх утримання. Прокопенко повідомила, що написала заяву правоохоронцям. Оперативно порушення умов тримання тварин зафіксувала й екоінспекція.
Зоозахисниця очікує "рішення суду на вилучення тигрів" або власник віддасть їх добровільно.
Власник не перебуває в Україні, тримати тигрів не має можливості. Це досить відома в Україні людина. Я сподіваюся на діалог,
– підсумувала Прокопенко.
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