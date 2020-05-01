У Києві "накрили" ресторан, який працював попри карантин: фото

У столиці правоохоронці зафіксували порушення карантину у Голосіївському районі. Ресторан працював попри жорсткі обмеження та приймав гостей.

Під час перевірки у ресторані були 4 гостей за 2 столиками, повідомила пресслужба поліції у фейсбуці.

До речі Тищенко пояснив "Слузі народу" роботу ресторану "Велюр" під час карантину

Правоохоронці склали протокол на адміністратора закладу. Жінка може отримати штраф від 34 до 170 тисяч гривень.



Ресторан працював попри карантин



Протокол склали на адміністратора закладу

Постанова Кабміну про карантин заборонила роботу усіх закладів громадського харчування, зокрема, ресторанів та кафе. В Україні карантин триватиме до 11 травня. Верховна Рада раніше посилила відповідальність за порушення карантину.

Загалом поліцейські перевірили 160 ресторанів у Києві і виявили лише 1 правопорушення.

Зауважимо, що столичний ресторан "Велюр", який належить депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку, також звинувачують у роботі під час карантину. Наразі ці факти перевіряє поліція.

Головний радикал" Олег Ляшко зібрав кількох однодумців і пішов мурувати вхід у ресторан "Велюр". Його двері заклали піноблоками і залили монтажною піною. Стіни ж розписали написами, що "це карантин" і "закон один для всіх".



Яка відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу