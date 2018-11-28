У Києві націоналісти захопили торговий центр Ocean Plaza: фото

У Києві 28 листопада близько 200 активістів націоналістичної організації "Сокіл" зайшли в будівлю Ocean Plaza на вулиці Антоновича і заявили, що беруть торгово розважальний центр під свій контроль.

Про це повідомляє організація "Сокіл" на своєму Telegram-каналі.

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Вони стверджують, що не створюють жодних перешкод для роботи українських магазинів на території ТРЦ.



Сутички в Ocean Plaza

Організація вимагає закрити торговий центр, тому що, за їхніми словами, він належить російським бізнесменам.

"Вимагаємо припинити фінансування тероризму та вбивства українських солдатів за рахунок коштів, які виводяться з України через ТРЦ", — йдеться в повідомленні організації.

Поліція спробувала завадити захопленню будівлі, оточила радикалів і спробували вивести їх з торгового центру. Внаслідок цого виникла сутичка. Правоохоронці затримали заступника голови "Сокола" Івана Косенка.



Затримання заступника голови "Сокола" Івана Косенка

Також націоналістична організація повідомляє, що внаслідок штовханини з поліцією постраждала одна жінка.

Чим займається "Сокіл"?Це молодіжне крило ВО "Свободи". Позиціонує себе як молодіжне військово-спортивне товариство, яке ставить за мету розбудову українського суспільства та держави на засадах сучасного українського соціал-націоналізму.