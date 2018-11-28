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      У Києві націоналісти захопили торговий центр Ocean Plaza: фото

      695 Читать новость на русском
      Націоналісти захопили Ocean Plaza
      Націоналісти захопили Ocean Plaza / Фото з соцмереж

      У Києві 28 листопада близько 200 активістів націоналістичної організації "Сокіл" зайшли в будівлю Ocean Plaza на вулиці Антоновича і заявили, що беруть торгово розважальний центр під свій контроль.

      Про це повідомляє організація "Сокіл" на своєму Telegram-каналі.

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      Вони стверджують, що не створюють жодних перешкод для роботи українських магазинів на території ТРЦ. 

      Сутички в Ocean Plaza
      Сутички в Ocean Plaza

      Організація вимагає закрити торговий центр, тому що, за їхніми словами, він належить російським бізнесменам.

      "Вимагаємо припинити фінансування тероризму та вбивства українських солдатів за рахунок коштів, які виводяться з України через ТРЦ", — йдеться в повідомленні організації.

      Поліція спробувала завадити захопленню будівлі, оточила радикалів і спробували вивести їх з торгового центру. Внаслідок цого виникла сутичка. Правоохоронці затримали заступника голови "Сокола" Івана Косенка.


      Затримання заступника голови "Сокола" Івана Косенка

      Також націоналістична організація повідомляє, що внаслідок штовханини з поліцією постраждала одна жінка

      Чим займається "Сокіл"?Це молодіжне крило ВО "Свободи". Позиціонує себе як молодіжне військово-спортивне товариство, яке ставить за мету розбудову українського суспільства та держави на засадах сучасного українського соціал-націоналізму. 

      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Бізнес Поліція ВО "Свобода"
      Джерело: 24 Канал
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