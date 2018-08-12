У Києві невідомі пограбували ломбард і вбили охоронця
У Києві поліцейські розшукують трьох грабіжників ломбарду, які під час пограбування застрелили охоронця.
Про це повідомляє прес-служба поліції столиці у Facebook.
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"Зі слів свідків, троє чоловіків у масках забігли у приміщення, кілька разів вистрілили в охоронця, забрали ювелірні прикраси та втекли на темно-синьому "Пежо". У столиці введено спеціальні оперативні плани для розшуку та затримання зловмисників", – йдеться у повідомлені.
Повідомлення про напад на вулиці Щербакова надійшло о 20:00. На місці працюють патрульні поліцейські, кінологи, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативні групи Головного та Шевченківського управлінь поліції.
Джерело: 24 Канал
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